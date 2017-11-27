12 bin kadına otomobilden ekmek

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) ve Deloitte bu tablodan yola çıkarak "Türkiye'de Otomotiv Sanayisi'nde Kadın" konulu bir rapor hazırladı.

Erkeklerin egemen olduğu otomotiv sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor. Son yıllarda hem mavi hem beyaz yakalı kadın çalışanların sayısı artmaya başladı. Bugün otomotiv sektöründe sanayici tarafında 52 bin kişi çalışıyor. Bunların 40 bini erkek, 12 bini kadın.

Otomotiv sanayi firmalarında çalışan kadınların yaklaşık 9 bini mavi yakalı. Yani fabrikalarda üretim hatlarında görev yapıyor.

Ofislerde yönetim katlarında çalışan beyaz yakalı kadınların sayısı 2 bin 850. Toplam beyaz yakalı çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 25'i buluyor.

OTOMOTİVDE KADININ YERİ

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) ve Deloitte bu tablodan yola çıkarak "Türkiye'de Otomotiv Sanayisi'nde Kadın" konulu bir rapor hazırladı.

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Toplam 1.143 beyaz yakalı kadın çalışanın katıldığı araştırmada, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotivde kadının yeri ilk kez kapsamlı biçimde incelendi.

İSTİHDAM ARTIYOR

OSD Genel Sekreteri Osman Sever, dünyada otomotiv sektörünün etkileyen pek çok trend olduğunu söyledi.

Sabah'ın haberine göre, bunlardan birinin de kadınların daha fazla araç alması ve kullanması olduğunu anlatan Sever, otomotiv sanayisinin bizzat kadının varlığı ve dokunuşuyla daha da büyüdüğünü ifade etti.

Sektördeki çalışanların sayısı ile ilgili bilgi veren Sever, şöyle devam etti: "OSD üyesi 14 sanayici firmanın çatısı altında kadın-erkek çalışan sayısı 52 bin. Yan sanayi ile bu sayı 260 bin kişiye çıkıyor. Otomotiv sektörü değer zincirine her bir ana sanayisi istihdamı için bakıldığında, tedarik sanayinde çarpı 5; değer zincirindeki diğer unsurlarla da çarpı 5 etkisi oluyor. Bu hesaptan yola çıkarak toplamda 500 bin civarında insanın çalıştığını söyleyebiliriz."

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HEDEFLERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK

Türkiye'de otomotiv sanayisinde kadınların yüzde 56'sı üst seviye yönetici olmayı hedefliyor. Bu rakam Avrupa'da yüzde 34, Amerika'da ise yüzde 82. Kadınların yüzde 52'si hedeflerine ulaşmak için bir yol olduğunu düşünüyorlar. Bu oran Avrupa'da yüzde 74, Amerika'da yüzde 88. Yani yöneticiliğe giden yolda Türkiye'deki kadınlar Avrupalı ve Amerikalılara göre daha az umutlu.