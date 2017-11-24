EkonomiABDde imalat sanayi ve satın alma yöneticileri endeksi düştü
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de imalat sanayi ve satın alma yöneticileri endeksi düştü

ABD'de Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 54,6'ya inerek son 4 ayın en kötü performansını gösterirken, imalat sanayi endeksi de 53,8 seviyesine geriledi.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’de kasım ayı Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,6’ya gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in verilerine göre, PMI rakamları kasımda önceki aya kıyasla düştü.

Bileşik PMI, ay başında açıklanan bir önceki okumaya kıyasla 0,6 puan azalarak 54,6'ya indi. Son 4 ayın en kötü performansını gösteren endekse yönelik beklenti 55,4 seviyesindeydi. Bileşik PMI ekimde 55,7 değerini alarak yılın en yüksek seviyesine gelmişti.

İmalat Sanayi 53,8'e düştü

Veriler, ayrıca kasımda imalat sanayi PMI’nın 53,8’e düştüğünü ortaya koydu. Ülkede hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 54,7’ye geriledi.Hem imalat sanayi hem hizmet sektörüne ilişkin endeksler bu sonuçlarla son 2 ayın en düşük seviyesinde.

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  • PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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