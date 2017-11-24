ABD'de imalat sanayi ve satın alma yöneticileri endeksi düştü

ABD’de kasım ayı Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,6’ya gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in verilerine göre, PMI rakamları kasımda önceki aya kıyasla düştü.

Bileşik PMI, ay başında açıklanan bir önceki okumaya kıyasla 0,6 puan azalarak 54,6'ya indi. Son 4 ayın en kötü performansını gösteren endekse yönelik beklenti 55,4 seviyesindeydi. Bileşik PMI ekimde 55,7 değerini alarak yılın en yüksek seviyesine gelmişti.

İmalat Sanayi 53,8'e düştü

Veriler, ayrıca kasımda imalat sanayi PMI’nın 53,8’e düştüğünü ortaya koydu. Ülkede hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 54,7’ye geriledi.Hem imalat sanayi hem hizmet sektörüne ilişkin endeksler bu sonuçlarla son 2 ayın en düşük seviyesinde.

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