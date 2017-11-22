ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerika'da 20-22 Kasım'da 9 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, "Şükran Günü hafta sonu" nedeniyle kısa süren bu haftada toplam sondaj kulesi sayısı 747'ye yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları yatay seyrediyor.

TSİ 21.30'da Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 63,13 dolardan, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,8 yükselişle 57,83 dolardan işlem gördü.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) bugün, ABD'nin ham petrol üretiminin bir önceki haftaya göre günlük ortalama 13 bin varil artışla 9,66 milyon varile ulaştığını açıklamıştı.

EIA'nın kasım ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,2 milyon, gelecek yıl ise 9,9 milyon varil olması öngörülüyor.

Uzmanlar, bu yıl bitmeden ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 9,7 milyon varile yükselerek 1970'lerdeki rekoru kırmasının mümkün olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) gelecek hafta yapılacak toplantısına işaret eden uzmanlar, OPEC üyelerinin ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasını uzatmasına ek olarak kesinti miktarlarını yükseltmedikleri takdirde petrol fiyatlarında düşüş görülebileceğini belirtiyor.