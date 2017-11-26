Afyon mermeri 120 ülkede yapıları süslüyor

Başta ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç edilen Afyon mermeri, birçok ülkede evlerde ve önemli projelerde kullanılıyor.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Metin Mercan yaptığı açıklamada, 2 yıldır azalan mermer ihracatında bu yıl artış yaşandığını söyledi.

Bu yılın ilk 10 ayında ulaştıkları ihracat rakamlarının sevindirici olduğuna dikkati çeken Mercan, "İlk 10 ayda 154 milyon dolarlık ihracatımız var. Geçen yılın aynı döneminde 142 milyon dolar ihracatımız vardı. 2016 yılı kapanışı da 171 milyon dolardı. Bu da demek oluyor ki; inşallah kasım sonu itibarıyla 2016 yılı rakamlarına ulaşmış olacağız" diye konuştu.

200 çeşit ürün ihraç ediliyor

Dernek olarak ihracatın daha da artması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Mercan, şöyle devam etti:

"İhracatımız biraz daha artacak. Bu yükseliş trendinin 2018-2019'da da artarak devam edeceği ümidindeyiz. Dünyada 'Afyon mermeri' yeni oluşan bir algı değildir. Antik dönemden bu tarafa Afyon mermeri birinci sınıf, kaliteli mermer olarak bilinir. Afyonkarahisar'ın yanı sıra komşu illerimizden de üretimimiz var. Ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Şu anda Afyonkarahisar'daki firmalarımızın ham madde taş olarak 200'ün üzerinde ürün çeşitliliği var."

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Mercan, Afyon mermerinin 120 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu ülke sıralaması dönem içinde değişebiliyor ama ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler bunlar. Şu anda Türkiye'den mermer ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı, yıllar itibarıyla oran değişse de Çin'e yapılıyor. Buraya ham madde olarak ihracat yapılıyor. Yine Irak ve ABD bizim için büyük pazarlar arasında yer alıyor."

Mermer üreticilerinin imalat maliyetlerini biraz daha aşağıya çekebilme arayışında olduğuna işaret eden Mercan, devletten bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

Proje odaklı üretim yapılıyor

Mermercilerin proje bazlı üretimlere daha fazla ağırlık vermeye başladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Kentteki mermer üretim çeşitliliğine baktığımızda genellikle proje bazlı imalatların ön plana çıktığını görüyoruz. Bunların yanında inşaatların ihtiyacı olan pratik ürünler de üretiliyor. Restorasyonlarda kullanılan ürünler üretiliyor. Mermer mozaik ve dekoratif mermer halı gibi çeşitler de ürün yelpazesini oluşturuyor. Bunların çoğu proje odaklı, mimarların yaptığı çizimlere göre üretiliyor. Sanatsal ürünlerin de ihracatımızda yeri oldukça iyi düzeyde."

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