'Amerika'da görülen davalar yalanlara dayanmaktadır'

Başbakan Binali Yıldırım Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen "Türkiye Ekonomi Zirvesi"nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugünlerde finans piyasasında bazı hareketlilikler var. Bu şartlar altında böylesine bir toplantının yapılıyor olmasını önemli buluyorum. Türkiye'nin geleceği ve ekonomisi için çok önemli sonuçlara vesile olacaktır.

Bildiğiniz gibi Türkiye geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde küresel ekonomik krizlerini gelişmekte olan tüm ekonomiler gibi hissetti. Her seferinde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde ayağı yere basan kararları ile bu dalgalanmaların en asgari hasarlarla atlatmasını başardı.

Türkiye üzerinde birtakım emellerini gerçekleştirmek için gayret gösteren siyasi lobiler kaybetti ve milletimiz kazandı. FETÖ terör örgütü sahneye sürüldü. Bu cani örgüt, 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşımızı şehit etti ve 2 bin 190 vatandaşımızı da yaraladı.

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Hedefledikleri kaos planını hayata geçiremeyenler hiç zaman kaybetmediler. Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonuna başladılar.

Son birkaç yılda Türkiye'ye giydirilmeye çalışan ateşten gömlekleri ekonomimize kalıcı zarar vermeden bertaraf ettik. Ekonominin istikrarını bozmak için algı operasyonuna başladılar. Darbenin hemen arkasından kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu düşürdüklerini açıkladı. Arkasından TL'de dalgalanma yaşandı. Tüm bu gelişmeler sonrası ekonomi 2016'nın 3. çeyreğinde küçüldü ama yıl sonu itibariyle beklenen büyüme oranının biraz altına yüzde 3.2 büyüdü.

2017 için de kriz senaryoları hayata geçirilmişti. Ekonominin bozulmaya devam edeceği söylenmişti. Tabloya bakınca ilk 9 ayda Türkiye'ye giren doğrudan yatırım miktarı 7.5 milyar dolar. Makro göstergelerimiz sapasağlam, Türkiye yabancı yatırımcı için güvenli liman.

"Felaket tellallığı yapanlar ters köşe olacak"

Bu sefer de Türkiye'nin notunu düşüren bildik kuruluşlar 2017 için tahminlerini düzeltme yarışlarına girdiler. Şimdi de 2017'yi bıraktılar 2018 için kaos ve ekonomik kriz senaryoları tekrar tedavüle sürüldü. İş alemimiz vatandaşlarımız rahat olsun. Nasıl ki 2017'de oyunları ters düz ettikse büyüme rekoru gerçekleştirdikse 2018'de gerekli tedbirleri alarak ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Uzun vadede felaket tellallığı yapanlar ters köşe olacak.

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Türkiye bir istikrar adası olarak ekonomik gelişmesini sürdürmeye devam edecek. Son 10 yılda küresel krize rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor ve dünyada yapılan 10 büyük projenin 6'sını Türkiye gerçekleştirmeyi başardı. Doğru planlama, uygun projeler, sağlam finansman modeliyle Türkiye'ye birçok eser kazandırdık, bundan sonra kazandırmaya devam edeceğiz.

Vergi gelirleri performansı da göstermektedir ki ekonomi canlanmaya, canlı kalmaya devam ediyor. Eğer kazanç olmazsa, üretim olmazsa, istihdam olmazsa vergi tahsilatı da olmaz. Vergi performansına baktığımızda Türkiye'de üretimin, yatırımın istihdamın devam ettiğini görüyoruz.

Güçlü sermaye yeterliliği ve risklere karşı korunmuş bankacılık sistemimiz bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bankalar yüksek faizden hoşnut değilmiş. Elinizi mi tutan var, indirin kardeşim, indirin. Vatandaş da hoşnut değil, istiyorsanız indirirsiniz.

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"Büyümeye devam edeceğiz"

2017'de dünyada parmakla gösterilen, büyüyen ülkeler arasında yerimizi aldık. 2018 için de aynı şeyleri söylüyorum. Bu durumlar gelip geçicidir. Türkiye 2018'de 2017'den aşağı kalmayacaktır. Büyümeye devam edeceğiz, yatırıma devam edeceğiz. Üretime devam edeceğiz.

Birtakım konjonktürel ve kısa dönemli dalgalanmaları görüp asla ve asla ümitsizliğe kapılmanızı istemiyoruz. Çünkü göstergeler ortada. Bizim döviz ihtiyacımız var, finans tarafında biraz problemlerimiz var ama bunlar da hepsi çözülebilecek nitelikte. Ekonomimizin büyüklüğü içerisinde, ekonomimizin vadettiği gelecek içerisinde bu ihtiyaç bir sorun teşkil etmeyecek, bir krize asla neden olmayacak.

"Yalanlara dayanmaktadır"

Amerika'da görülmekte olan davalar, mesnetsiz, asılsız söylentilere ve yalanlara dayanmaktadır. ABD'deki davanın tarafları orada baskı altında tutuluyor, ülkemiz aleyhinde ifade vermeye zorlanıyor.

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Türkiye'yi zorlama yoluyla birtakım isnatlarda bulunmak ve buradan finans sektörümüzü sıkıştırarak Türk ekonomisini zora sokmak gayretleri beyhudedir. Asla sonuç çıkarmaz.

Türkiye, bugüne kadar ihracatında, ticaretinde, hem kendi hukukuna hem de uluslararası hukuka aykırı hiçbir işlem yapmamıştır.