​Yaklaşık 7 milyon işçiyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıkı pazarlıklarla başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon işçiyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıkı pazarlıklarla başlaması bekleniyor. İşçi ve işveren kesiminin dikkat kesildiği konuyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Görüşmeler Aralık ayının ilk haftasında Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Kurul Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak. Komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil edecek. Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK’in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak heyet, Aralık ayı bitmeden 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşama maliyetini gündeme getirecek. Şu anda brüt asgari ücret bin 777,5, net ise bin 404,6 lira olarak uygulanıyor. İşçi kesimi temsilcileri Türk-İş ve Hak-İş’in henüz görüş beyan etmediği asgari ücret için DİSK en az 2 bin lira net ücret talep ediyor. İşveren kesimi ise; verilen devlet destek ve teşviklerinin sürmesinden yana.

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DEVLET TEŞVİKİ DEVAM ETMELİ

Bu yılki tespit heyeti toplantılarında 100 liralık işveren desteğinin de masada olması beklenirken; işverenler bu konudaki talebi yüksek sesle dile getirmeye başladı . Asgari ücrete son iki senede yapılan yaklaşık yüzde 48’lik zammın ardından devlet desteği ile sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı sağlayan işverenler, istihdam teşviklerinin devam etmesini talep ediyor.

100 LİRALIK KATKI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücrete yapılacak 2018 yılı zammının yanı sıra devlet desteğinin sona ermesinin işletmelerin rekabet gücü menfi etkileyeceğini savundu. 2016 yılında yapılan asgari ücret zammı sonucunda ortaya çıkan istihdam maliyetlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması amacıyla çalışanlar için aylık 100 lira destek veriliyor.

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100 liralık destek masaya gelecek

Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da, devlet desteğinin devam etmemesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyebileceğini vurguladı. Koç, daha önce TİSK tarafından yapılan açıklamayı hartırlatarak; “2017 yılında yeni işe alınan çalışanlar için işverenler tarafından ödenmesi gereken primlerin devlet tarafından karşılanması, şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme kaydetme yolunda toparlanmalarını sağladı” diye konuştu. Asgari ücretin belirlenmesi için çeşitli kriterler olduğuna dikkati çeken Koç, “İşsizlik oranları, verimlilikteki gelişmeler, ekonomik rekabet gücü gibi konuların hepsi asgari ücrette çok büyük etken. Bütün bunları masada değerlendirerek görüşlerimizi paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türk-iş: Rakam için henüz erken

Asgari ücrete ilişkin taleplerinin ne olacağını sorduğumuz Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sıkı pazarlık için hazırlandıklarını dile getirdi. Henüz komisyon kurmadıkları gerekçesiyle bu konuda açıklama yapmaktan kaçınan Atalay, şimdiden rakam telaffuz etmenin erken olacağını ifade etti. Atalay, “Kamuoyunu, işçiyi rahatsız etmeyecek ve olabilecek bir beyanda bulunmam gerekiyor. Bunun için daha erken olduğunu düşünüyorum” dedi.

DİSK NET 2 BİN LİRA İSTİYOR

Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ise, asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğine vurgu yaparak; “Asgari ücret tamamıyla vergi dışı bırakılmalıdır. 2018 yılı için asgari ücret en az net 2 bin lira olmalıdır” dedi. Beko, bütün konfederasyonlarla birlikte kendilerinin de masada olmaları gerektiğini söyledi.