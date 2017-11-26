Dünyanın derdi helal pazarı

Oturumun Moderatörlüğünü yapan gazetemiz Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ise ‘Helal’ denilince aklımıza sadece gıda gelmemesi gerektiğini söyledi. Acar, “Finans, turizm ve kozmetik gibi hayatımızın her alanında helal kriteri olmalı” dedi.

Dünya Helal Zirve’nin üçüncü günü de hareketli geçti. Zirvenin son gününde birçok oturum yapıldı. Yeni Şafak Ekonomi Müdürü İbrahim Acar’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Helal Konularında Türk ve Hırvat İş Toplantısı’ başlıklı oturumda konuşan uzmanlar, helal sertifikalandırmayı değişik boyutlarıyla anlattı.

KURAL KOYAMIYORUZ

Türk Standartları Entitüsü (TSE) Küresel İş Geliştirme Müdürü Betül Hıdıroğlu, dünya helal pazarında OECD ülkelerinin çok gerilerde olduğuna dikkat çekti. Hıdıroğlu, “İlk 30’da iki OECD ülkesi var. Türkiye ve İran ilk 10’da yok. Önce ürünün uygunluk kriterlerini belirlemeliyiz. Son olarak da akreditasyon kuruluşlarını desteklemeliyiz” dedi.

GİDİLECEK ÇOK YOL VAR

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ABD Tarım Bakanlığı’nda Bölüm Sekreteri olarak görev yapan Manzoor Chaudry ise ABD’deki helal ürün sertifikalandırma sürecini anlattı. Birçok ülkeden konuyla ilgili nasıl bir yöntem izlemeleri hakkında yazı yazmalarını istediklerini söyleyen Chaudry, ancak hala standartların belirlenmemesinin sıkıntı oluşturduğuna dikkat çekti. Hırvatistan Helal Kalite Sertifikasyon Merkezi CEO’su Aldin Dugonjic ise Türkiye ile ticareti daha çok geliştirmek istediklerini vurguladı.