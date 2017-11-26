Dünyanın derdi helal pazarı

Dünya Helal Zirve’nin üçüncü günü de hareketli geçti. Zirvenin son gününde birçok oturum yapıldı. Yeni Şafak Ekonomi Müdürü İbrahim Acar’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Helal Konularında Türk ve Hırvat İş Toplantısı’ başlıklı oturumda konuşan uzmanlar, helal sertifikalandırmayı değişik boyutlarıyla anlattı.
KURAL KOYAMIYORUZ
Türk Standartları Entitüsü (TSE) Küresel İş Geliştirme Müdürü Betül Hıdıroğlu, dünya helal pazarında OECD ülkelerinin çok gerilerde olduğuna dikkat çekti. Hıdıroğlu, “İlk 30’da iki OECD ülkesi var. Türkiye ve İran ilk 10’da yok. Önce ürünün uygunluk kriterlerini belirlemeliyiz. Son olarak da akreditasyon kuruluşlarını desteklemeliyiz” dedi.
GİDİLECEK ÇOK YOL VAR
ABD Tarım Bakanlığı’nda Bölüm Sekreteri olarak görev yapan Manzoor Chaudry ise ABD’deki helal ürün sertifikalandırma sürecini anlattı. Birçok ülkeden konuyla ilgili nasıl bir yöntem izlemeleri hakkında yazı yazmalarını istediklerini söyleyen Chaudry, ancak hala standartların belirlenmemesinin sıkıntı oluşturduğuna dikkat çekti. Hırvatistan Helal Kalite Sertifikasyon Merkezi CEO’su Aldin Dugonjic ise Türkiye ile ticareti daha çok geliştirmek istediklerini vurguladı.
- Çin büyük bir pazar
- Pure and Good Management CEO’su Zurami Bin Jumaat, Singapur’un 6 milyon nüfuslu küçük bir ülke olmasına rağmen gıda tüketiminde helal üretime dikkat ettiğini söyledi. Helal odaklı gıda firması olduklarını aktaran Jumaat, Çin ile ticaret yapmanın çok zor olduğunu ancak, ilk helal fuarını Çin’de yaptıklarını anlattı. Jumaat, ticaret hacmi ni arttırmanın önemine işaret etti.