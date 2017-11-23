Dünyanın en büyüğü iflas etti

Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. Nisan 2016’da iflas erteleme istemişti. Şirket adına yapılan başvuruda, şirketin belli bir süre korumaya alınması ile birlikte Genpower’ın yeniden toparlanabileceği kaydedildi. Ankara Batı Adliyesi Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruya ilişkin davanın son duruşması 20 Ekim’de de yapıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre 20 Ekim’deki 13’üncü celsede mahkeme, şirketin kurtarılamayacağına hükmederek Genpower’ın iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte, şirketin tasfiye işlemleri için dosya icra iflas müdürlüğüne gönderildi. Son duruşmada şirket adına konuşan Genpower’ın sahibi Müjdat Uslu, bilirkişi raporunun hatalı olduğunu söyledi. Şirket, iflas kararını 20 Kasım’da Sermaye Piyasası Kurulu’na iletti.

Banka borcu 75 milyon liraydı

Son üç yıldan bu yana bir dizi sıkıntı yaşayan Genpower Jeneratör’ün, finans kurumlarına 75 milyon lira borcu bulunuyordu. Bankaların takibe aldığı kredi tutarı ise 14,3 milyon TL seviyesindeydi.

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Küçük bir alanda başladı

18 yıl kadar önce temeli atılan Genpower Jeneratör, üretimine Ankara Etimesgut'ta başladı. Şirketin ilk üretim yeri, elektrik motoru fabrikasının içerisinde 350 metrekarelik bir bölümdü.

Dünyanın en büyüğünü kurdu

2001 yılına gelindiğinde ise Genpower Jeneratör, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bin 275 metrekarelik bir fabrikada faaliyetleri sürdürmeye başladı. İlk fabrikası küçük gelmeye başlayan Genpower 2008 yılında yeni bir fabrika kurulması için hazırlıklara başladı. Ankara 2. OSB’de kurulan fabrika 219 bin metrekare alan üzerine kurulu. 2011 yılında yatırımı tamamlanan fabrika, dünyanın en büyük Jeneratör fabrikası olarak biliniyor.

İSO'nun devler listesindeydi

Genpower Jeneratör, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 kuruluş listesinde bir çok kez yer aldı. İSO 500’ün 2014 yılı sonuçlarına göre Genpower 818 milyon liralık cirosu ile 95.’inci sırada yer almıştı.

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'Hayali' satışlara adı karıştı

Genpower Jeneratör ismi, bir süre önce, leasing firmalarını dolandırmakla suçlanan Kırcı Jeneratör ile de gündeme geldi. Banka ve leasing firmalarını 600 milyon dolandırmakla suçlanan ve haklarında dava açılan 7 sanık arasında, Genpower’ın sahibi Müjdat Uslu da yer almıştı. Anılan davanın sanıkları arasında Uslu'nun yanı sıra Mert İsrailyan, Dursun Ergün Yılmaz gibi isimler bulunuyor. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklar binlerce, hayali jeneratör satmakla suçlanıyor.

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