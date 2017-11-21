e-ticarete sıkı denetim

Günümüzde dijitalleşen dünya ve gelişen teknoloji, geleneksel posta hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında önemli rol oynuyor. Posta teşkilatlarının bu dijital dönüşümde varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli hizmet kanalı olan kargo ve lojistik alanındaki faaliyetlerin iş girdisi ise e-ticaret gönderileri olarak karşımıza çıkıyor.

e-ticaret her geçen gün büyüyor ve hacmi rekorlara koşuyor. Denetimi ve vergilendirilmesi ise son derece sınırlı. Öyle ki, internet sitelerine ilan verilerek birçok alım-satım, kiralama yapılıyor, gelir elde ediliyor. Evini, işyerini, otomobilini satan da var, kiralayan da. Bu bağlamda e-ticarette haksız vergi rekabetinin önlenmesi amacıyla mücadele başlatıldı.

"BBG evi gibi olacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal “Bundan sonra e-ticaret artık 'Biri bizi gözetliyor evi' gibi olacak” açıklamasını yapmıştı. Böylelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) büyük bir risk anali merkezinin kurulması planlandı.

Elektronik ticaretin takip edilmesi amacıyla 200 kişilik özel ekip ve birim oluşturulacak. Mal ticareti, araç alımı satımı, gayrimenkul gibi her sektör için ayrı çalışma masaları kurulacak. İnternet ortamında yapılan bütün ticaret anlık takip edilecek, gece gündüz ekrandan izlenecek.

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2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan Türkiye e-ticaret cirosu, bir yılda yüzde 20'nin üzerinde büyüdü ve 2016 yılı sonunda 30 milyar lirayı geçti.

e-ticaret kayıtlı büyüyecek

Bakan Ağbal “Gayrimenkul alıp satanları, kiralayanları, 'internetten ikinci el eşya alıp satıyorum' diyenleri, e-ticaret platformlarını takip edeceğiz” dedi. Böylelikle e-ticaretten kayıt dışı işlemler yapılmasına da müsaade edilmeyecek.

Yapılan tüm düzenlemelerle e-ticaretin Türkiye’de kayıtlı olarak büyümesi hedefleniyor.

İnternet sitelerine ‘Güven Damgası’

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi, e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği" de yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen güven damgası sağlayıcısı (GDS) tarafından internet sitelerine güven damgası tahsis edilecek.

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Yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması ve sistemin işler hale getirilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle e-ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bakanlığa bildirimde bulunması gerekiyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Kanun kapsamında bakanlık tarafından istenilen bilgileri sunmayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak” açıklamasında bulunmuştu.

Ülkemizde internet kullanıcılarının online alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişeler gideriliyor. Güvenlik ve hizmet kalitesi standartları yükseltiliyor.

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