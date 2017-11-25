Elektrikte yerli oto ayarı

Elektrikli motorla üretilmesi planlanan milli otomobiller için babayiğitler çalışmaya başlarken, milli otomobil önemli alt yapı yatırımlarını da beraberinde getirecek. Milli otomobilin elektrikli motoru güç kaynağı ihtiyacını arttıracağı ve mevcut hatların elektrikli otonun yaygın kullanımı için gereken enerjiyi karşılamakta zorlanacağından, elektrik hatları ve alt yapısı yenilenecek. Ayrıca elektrik depolama merkezleri kurulacak.

2021’de piyasada olacak milli otomobil çalışmasının gerektirdiği alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Şu anda piyasaya girmek için uygun zaman. 10 sene önce olsaydı zordu. 10 sene sonra da olsa zor olabilir. Ya 1960’larda girecektik, ya da 1980’lerde. Kaçırdık. Elektrikli oto pazarına giriş için şimdi tam zamanı” dedi.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, elektrikle çalışacak yerli otomobillerin ucuz, havayı kirletmeyen, sessiz çalışan otomobiller olacağını söyledi. Halen Konya ve Şanlıurfa’da elektrikle çalışan otobüsler olduğunu anımsatan Bakan Faruk Özlü, şöyle konuştu:

ELEKTRİKLİ OTO ONARIM MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

“Konya’yı aradım. Belediye başkanımız diyor ki günde 300 kilometre yol yapıyoruz. Normalde içten yanmalı motorlu bir otobüs 12 TL yakıyor, elektrikli otobüs 1 TL yakıyor diyor. Acayip bir tasarruf var. İçten yanmalı motorlarda motor ve yürüyen aksamlarında 4 bin parça var. Elektrikli otomobillerde 3 bin parça. İki aracın arıza yapması arasında çok fark var. İşçilik maliyetleri inecek. Arıza yapma sıklığı içten yanmalı motorla göre yüzde 10. Her yönden karlı.”

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Şebeke altyapısı yenilenecek

Yerli otomobilin en az 4 model olacağını ifade eden Özlü, “Nasıl bir araba satacaksak onu tasarlayacağız. Bunun için dünya araştırması yapıyoruz. Çünkü biz küresel bir başarı hedefliyoruz” diye konuştu. Özlü, otomobillerin elektrik motorlu olması dolayısıyla elektrik iletim hatları konusunda da çalışma yapma gerektiğini belirtti. Özlü, “Elektrikli milli otomobilimiz yaygın kullanılmaya başlandığında mevcut elektrik alt yapısı yetersiz kalabilir. Bu nedenle elektrik hatlarının yenilenmesi gündeme gelecek. Ayrıca elektrik depolama merkezleri kurulması da planlanıyor” bilgisini verdi.

En uygun zaman

Özlü, “Yerli otomobil için geç kalmadınız mı” şeklindeki değerlendirmeler karşısında da, “Şu anda piyasaya girmek için uygun zaman. 10 sene önce olsaydı zordu 10 sene olsa da zor olabilir. Ya 1960’larda girecektik, ya da 1980’lerde. Kaçırdık. Şimdi tam zamanı” diye konuştu.