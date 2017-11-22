Fed yetkilileri faiz arttırma konusunda uzlaştı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin artan enflasyon endişelerine rağmen yakında yeniden faiz artırılması konusunda uzlaştığını gösterdi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'te sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, enflasyon konusundaki değerlendirmeler öne çıktı.

Fed yetkililerinin zayıf enflasyon konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ortaya koyan tutanaklarda, "Çoğu FOMC üyesi, enflasyonun destekleyici para politikasının sürmesiyle orta vadede yüzde 2 civarında dengeleneceğini öngörmeye devam etti. Buna karşın, birçok üye iş gücü piyasasındaki sıkılaşmaya rağmen düşük kalmaya devam eden enflasyon verilerinin sadece geçici faktörlerden değil, daha kalıcı gelişmelerden kaynaklanmasının mümkün olduğunu gözlemledi. Bu üyelerden birkaçı, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüşün, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesini zorlaştırabileceği endişesini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Düşük enflasyonun sürmesinden endişe duyan bu üyelerden bazılarının "parasal sıkılaştırmanın çok kademeli olmasını tavsiye ettiği" bilgisine yer verilen tutanaklarda, bazı üyelerin ise enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerden rahatsız olduğu kaydedildi.

Tutanaklara göre, ekonominin tam istihdama ulaşmasına rağmen iş gücü piyasasının sıkılaşmaya devam etmesinin beklendiğine dikkati çeken bazı üyeler, "Yeniden faiz artırılması için gerekenden daha uzun süre beklenmesi ya da çok yavaş faiz artırılması, sürdürülebilir en yüksek istihdam seviyesinin ciddi derecede aşılmasına yol açabilir ki bunu tersine çevirmek pahalıya mal olur. Ayrıca finansal istikrara yönelik riskler de artabilir." uyarısında bulundu.

Fed yetkilileri arasında yaşanan görüş ayrılığına rağmen daha fazla üyenin enflasyondan endişe duyması, piyasalarda bankanın gelecek yıl daha temkinli davranabileceği şeklinde yorumlandı.

REKLAM

"Yeni faiz artışı yakında gerçekleşebilir"

FOMC'nin son toplantısına ilişkin tutanaklar, enflasyon konusunda anlaşamayan Fed yetkililerinin yakında faiz artırılması konusunda ise uzlaşma sağladığını gösterdi.

"Birçok Fed yetkilisi, gelen verilerin orta vadeli görünümü değiştirmemesi durumunda federal fonlama oranında yeni bir artışın muhtemelen yakın dönemde gerçekleşeceğini düşünüyor." ifadesinin kullanıldığı tutanaklar, bankanın yılın son toplantısında tekrar faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bankanın para politikasını belirleyen 9 FOMC üyesi, yılın son toplantısı için 12-13 Aralık'ta başkent Washington'da bir araya gelecek. Toplantıya, oy hakkına sahip olmayan bölgesel Fed başkanları da katılarak görüş bildirecek.

Piyasalar, koltuğunu yakında devredecek Fed Başkanı Janet Yellen'in son kez basın konferansı düzenleyeceği bu toplantıda faiz artırılmasına yüzde 91,5 ihtimal veriyor.

REKLAM

Piyasalar FOMC tutanaklarını fiyatlıyor

Fed'in tutanakları öncesinde 1,1798 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 1,1820'ye yükseldi.

Dolar/TL ise tutanakların yayınlanmasını takiben 3,9316'dan 3,9212'ye geriledi. Altının onsu 1,291 dolardan 1,293 dolara çıkarken, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,34'den yüzde 2,32'ye geriledi.

ABD borsalarında Dow Jones ve Standard Poor's 500 endekleri ise tutanakların ardından kayıplarını azalttı.