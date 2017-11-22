'Genç Çiftçi Projesi' ile kendi işini kurdu: İlk hasadı aldı

Genç çiftçi Ayşe Akyol, 30 bin TL hibe desteği ile tesisini kurdu ve ilk hasadı aldı.

Hatay'ın Kırıkhan’a bağlı Balarmudu Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde yetiştirdiği istiridye mantarıyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından da tebrik edilen Ayşe Akyol’u ziyaret eden İlçe Müdürü Ali Temizkan, “112 metrekare plastik serada istiridye mantarı yetiştiren Ayşe Akyol çiftçimiz bugün itibariyle ilk hasadını 950 kilogram yaptı” dedi.

Temizkan, genç çiftçilerin diğer çiftçilere örnek olacağı kanaatinde olduklarını ifade ederek, “Çünkü köylerimizde gençleri tutmak hakikaten zor olmaktadır. Köylerimizi gençler terk etmekte Genç Çiftçi Projesi’yle inşallah köye dönüşler başlayacaktır. Ayşe Hanım gibi gençlerimiz de bunlara örnek olacaktır” diye konuştu.

Genç çiftçi Ayşe Akyol, okulu bitirdikten sonra abisin tavsiyesi üzerine mantar yetiştirmeye karar verdiğini söyleyerek, “6 ay boyunca araştırmalar yaptım. ‘Riskleri nelerdir, yapabilir miyim’ diye çünkü mantar zehirlediği zaman ölüme yol açan bir bitki” dedi.

Akyol, deneme amaçlı 20 metrekarelik bir odada kompost, saman ve kepekle mantar yetiştirmeye çalıştığını belirterek, “15 gün bir kuluçka dönemini geçirdi. Daha sonra mantarlar çıkmaya başlayınca verim aldık, yaptığımızın karşılığını almış olduk ve böylelikle biraz daha cesaretlendik. Daha büyüğünü yapmaya karar verince Tarım Bakanlığı’nın ‘Genç Çiftçiler Projesi’ kapsamında hibe verdiğini duyunca başvuruda bulunduk ve oradan da yüzde 100 hibe verildi” şeklinde konuştu.

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Genç çiftçi Ayşe Akyol, 30 bin TL hibe desteği ile tesisi kurduğunu, ilk hasadını aldığını ifade ederek, aldığı ürünleri ilk olarak semt pazarlarında ve sebze hallerinde satışa çıkardığını söyledi.

Akyol, satışların güzel gittiğini, maliyetine karşın yapılan ürünün getirisinin güzel ve yüksek olduğunu belirtti.

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