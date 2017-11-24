Gram altın 163 lira seviyesinde

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 163,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,50 liradan, bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 94 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 52 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 73 liradan, 526 liradan alınan Yarım Ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün (17.30) itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 163,30 163,50 Cumhuriyet 1076,00 1094,00 22 Ayar Bilezik 149,00 153,00 REKLAM Lira Ziynet 1052,00 1073,00 Yarım Ziynet 526,00 536,00 Çeyrek Ziynet 263,00 268,00



23 Kasım'da çeyrek altın ne kadardı?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kapanışta 162,89 liradan işlem görmüştü. Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Altında yeni rekorlar bekleniyor

Dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı dün 164,2 liranın üzerini görürken, uzmanlar, şu anda 162 lira seviyesinde seyreden gram altının 170 liraya çıkmasını bekliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

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Ekimdeki yüzde 5,6'lık getirisini bu aya da taşıyan gram altın, kasımın başından bu yana yüzde 4,8 getiri elde etti. Gram altın, yılın başından bu yana da yatırımcısına yüzde 24 kazanç sağladı.

Altının kilogramı 162 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 3 işlemde 4 milyon 128 bin 383,28 liralık ve 15 işlemde 10 milyon 715 bin 5,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 78 bin 553,57 liralık ve 4 işlemde 1 milyon 99 bin 716,28 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad.,Ahlatçı Döviz ve Kıy. Mad., Halkbank şeklinde sıralandı.

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BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 163.200,00 1.290,00 1.093,35

En Düşük 162.000,00 1.287,00

En Yüksek 163.450,00 1.292,60

Kapanış 162.000,00 1.287,10

Ağırlıklı Ortalama 162.525,56 1.288,22

İşlem Miktarı (Kg.) 25,40 258,71

İşlem Sayısı 3 15

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.128.383,28 10.715.005,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 284,11

Toplam İşlem Adedi 18

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.966,20

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.959,53

Altın Endeksi Değişim (%) -0,22

EKONOMİ Erdoğan'ın çağrısıyla 20 bin altın bankaya yatırıldı