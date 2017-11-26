Japonlar buldu Çanakkaleliler üretiyor

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş yaptığı açıklamada, son 10 yıldır ülke pazarındaki tezgahlarda yerini alan Nashi'nin, beldelerinde de 3 yıldır üretilmeye başlandığını söyledi.

"Nashi"nin armutgiller ailesinden tatlı ve bol sulu bir meyve olduğunu ifade eden Yavaş, Umurbey'de şu anda yıllık 20 ton civarında üretim yapıldığını belirtti.

Yavaş, bu meyvenin depolama süresinin çok uzun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağustos sonu gibi toplanıyor ve mart ayına kadar da depolama yapılabiliyor. Ciddi anlamda gelir ve kaynak elde ediyor vatandaş. Tadı da gerçekten güzel olduğu için bu meyveye talep çok. Umurbey, şeftali ve kirazın yanı sıra şimdi bir de tropikal meyvesi nashi ile gündemde olmak için elinden geleni yapıyor. Üreticilerin ciddi anlamda bu meyveyi üretmek için talebi, uğraşısı var."

Yavaş, bu alanda üretici sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tropikal türler iklimle alakalı. Nashi bunu beğendi. Aynı zamanda Trabzon hurması dediğimiz yine tropikal meyve kuşağına girebilecek bir ürün var. Çilek yetiştirilmeye başlandı. Umurbey'in çiftçisi gerçekten zaten çok bilinçli. Son derece modern alet, ekipmanlarla üretim yapıyor. İstanbul, Bursa ve İzmir pazarı ile satışlarını artırmak istiyor. Böyle bir yönelme var."

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