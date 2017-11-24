Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Taşeron konusundaki düzenlemeleri içeren yasa taslağını hükümet olarak Meclise sevk edeceğiz, onun dışında bir düzenleme tasarısı şu anda söz konusu değil." dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni bir "torba yasa" tasarının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Ağbal, "Kendi aramızdaki değerlendirmelerde farklı konuları içeren bir torba yasa yapılabilir mi diye bir değerlendirmemiz olmuştu ama şu anda o değerlendirmemiz geçerli değil." ifadesini kullandı.

"Taşeron dışında bir düzenleme söz konusu değil"

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ağbal, taşeron konusundaki düzenlemeleri içeren yasa taslağını hükümet olarak Meclise sevk edeceklerini bildirdi.

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Ağbal, bunun dışında bir düzenleme tasarısının şu anda söz konusu olmadığını, taşeronla ilgili çalışmaları ihtiva eden bir düzenleme geleceğini kaydetti.

Buna ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını, maddelerle ilgili çalışmaların da belli bir noktaya geldiğini anlatan Ağbal, "Dolayısıyla kritik konularda karar oluşturulması lazım. Onları da herhalde yakın zamanda yapıp bitirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Ağbal, şöyle devam etti:

"Şu anda değerlendirdiğimiz bir torba düzenlemesinden vazgeçmiş bulunuyoruz, böyle bir çalışmamız yok. Bir takım konular vardı, hazır Meclisin de gündemi uygunken, acaba yeni bir düzenleme getirelim mi diye. Sonra kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde şu aşamada buna ihtiyaç olmadığını değerlendiriyoruz. O açıdan taşeronla ilgili düzenleme şu anda öncelikli konu. O konuyla ilgili nihai kararlar da herhalde çok kısa bir süre içinde verilecek. Belli başlı önemli konularda hükümet düzeyinde karar verilmesi gerekiyor. Teknik ayrıntılar artık belirlendi. Sadece ana parametreler ne olabilir diye bir değerlendirmemiz var. Biz, hükümet olarak kendimiz istiyoruz, bir an önce bu düzenlemeyi Meclise getirmeyi ve bunu yasalaştırmayı."

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"Ana parametrelerle ilgili karar veriyoruz"

Ağbal, bütün parametreleri, geçiş dönemine ilişkin ortaya çıkabilecek hususları da yönetecek şekilde bir takım düzenleme önerilerinin olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla bunlara bir paket olarak baktığımız zaman bir taraftan tabii ki bütçeye olan maliyetini dikkate alacağımız, diğer taraftan da bu şekilde çalışan arkadaşlarımızın kamuya geçişine ilişkin imkanı sunacağız." dedi.

Bu kapsamda ikincil düzeydeki konularla ilgili çalışmaların tamamlanmış durumda olduğunu belirten Ağbal, "Şu anda ana parametrelerle ilgili karar veriyoruz. Karar aşamasındayız. Artık teknik düzeyde yapılacak olan çalışmalar tamamlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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