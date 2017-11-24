TSK yerli-milli sistemlerle güçlü

Özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle savunma ve güvenlik alanında küresel aktör olmayı hedefleyen Türkiye’de, yerli ve milli savunma sistemlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim sistemlerle güçleniyor. TSK ile güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması hedefiyle savunma sanayi atılımlarına devam ediliyor. Savunma sanayisinde yerlilik oranı her geçen gün artırılıyor.

TF-X’İN İLK UÇUŞU 2023’TE

Milli Muharip Uçak Projesi (TF-X) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacı karşılanacak. Özgün tasarım modeliyle öne çıkması beklenen proje kapsamında, ilk uçuş 2023’te gerçekleştirilecek. Milli imkanlarla üretilen ve seri üretime başlanan 3 bin 435 MPT-76 teslim edildi, yıl sonuna kadar 7 bin tüfeğin teslimatı hedefleniyor. Altay Projesi kapsamında 250’si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) Projesi kapsamında TCG Alemdar, Ocak 2017’de teslim edildi.

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Güvenlik güçlerine bugüne kadar 700’ün üzerinde zırhlı araç teslimatı yapıldı.