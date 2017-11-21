EkonomiYabancı yatırımcı milyarlarca dolar getirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı yatırımcı milyarlarca dolar getirdi

Son 15 yılda ekonomik bir mucizeye imza atan Türkiye, yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’ye milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım geldi.

Haber MerkeziDiğer
Türkiye 15 yılda yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.
Türkiye 15 yılda yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.

Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2002-2017 Ağustos dönemi arasında Türkiye’ye milyarlarca dolarlık yatırım yağdı. Verilere göre Türkiye’ye en çok yabancı yatırımcı Hollanda’dan geldi.

Hollanda, 2002-2017 Ağustos döneminde Türkiye’ye 23 milyar 517 milyon dolar değerinde doğrudan yatırım yaptı. Akşam'ın haberine göre, Avusturya’nın 2002-2017 Ağustos döneminde Türkiye’ye doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyar 62 milyon dolar oldu. Son 15 yılda İngiltere’nin yatırım miktarı da 9 milyar 659 milyon doları buldu.

Binlerce Alman firması

Almanya’nın bu dönemdeki Türkiye’deki yatırımları 9 milyar 59 milyon tutarında. Türkiye’de 6 bin 968 civarında Alman sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Türkiye’ye yapılan İspanyol yatırımlarının tutarı ise 8, 6 milyar dolar oldu. Fransa da yatırımları için Türkiye’yi seçti. Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım tutarı 6 milyar 937 milyon dolar oldu.

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ABD ile ticaret rekora koşuyor

Aynı dönemde İsviçre, Türkiye’ye doğrudan 2 milyar 375 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. İrlanda ise aynı dönemde 562 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu arada Türkiye-ABD ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri kapsamında yapılan çalışmalar ve mevcut mekanizmalar ikili ticaret hacmine olumlu katkı sağladı.

Türkiye-ABD ikili ticaret hacmi 2016 yılı sonu itibariyle 17,5 milyar dolar, 2017’nin ilk 8 ayında ise toplam 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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