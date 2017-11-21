Yabancı yatırımcı milyarlarca dolar getirdi

Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2002-2017 Ağustos dönemi arasında Türkiye’ye milyarlarca dolarlık yatırım yağdı. Verilere göre Türkiye’ye en çok yabancı yatırımcı Hollanda’dan geldi.

Hollanda, 2002-2017 Ağustos döneminde Türkiye’ye 23 milyar 517 milyon dolar değerinde doğrudan yatırım yaptı. Akşam'ın haberine göre, Avusturya’nın 2002-2017 Ağustos döneminde Türkiye’ye doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyar 62 milyon dolar oldu. Son 15 yılda İngiltere’nin yatırım miktarı da 9 milyar 659 milyon doları buldu.

Binlerce Alman firması

Almanya’nın bu dönemdeki Türkiye’deki yatırımları 9 milyar 59 milyon tutarında. Türkiye’de 6 bin 968 civarında Alman sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Türkiye’ye yapılan İspanyol yatırımlarının tutarı ise 8, 6 milyar dolar oldu. Fransa da yatırımları için Türkiye’yi seçti. Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım tutarı 6 milyar 937 milyon dolar oldu.

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ABD ile ticaret rekora koşuyor

Aynı dönemde İsviçre, Türkiye’ye doğrudan 2 milyar 375 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. İrlanda ise aynı dönemde 562 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu arada Türkiye-ABD ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri kapsamında yapılan çalışmalar ve mevcut mekanizmalar ikili ticaret hacmine olumlu katkı sağladı.

Türkiye-ABD ikili ticaret hacmi 2016 yılı sonu itibariyle 17,5 milyar dolar, 2017’nin ilk 8 ayında ise toplam 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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