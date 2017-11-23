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Erzincan'da trafik kazaları: 7 yaralı - Erzincan Haberleri

Erzincan'da trafik kazaları: 7 yaralı

Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kemah yolu Beşsaray köyü yakınlarında Zekeriya Berşe yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücü Berşe ile araçta bulunan Halis (61), Naci (48), Nazife (47) ile Cemile Demir (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kemah yolu Alp istasyonu yakınlarında meydana gelen diğer bir kazada ise Haydar Alican Büyükyurt (25) idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Büyükyurt ile otomobilde bulunan Haydar Adem Günengil (48) yaralandı. Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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