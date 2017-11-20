ÖZGÜN

Erzurum Haberleri: Erzurum’da ambulans traktörle çarpıştı: 7 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde ambulansla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Erzurum’da ambulans traktörle çarpıştı: 7 yaralı

Erzurum’da ambulans traktörle çarpıştı: 7 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde ambulansla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Erzurum-Ağrı karayolu Pasinler ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ardahan’dan Erzurum’a hasta taşıyan ambulans ile traktör çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta ile 3’ü sağlık personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak ambulanslarla Pasinler Devlet Hastanesi ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulanstaki hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.