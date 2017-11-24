Fenerbahçe Doğuş-Khimki basketbol maçı kaç kaç sona erdi? THY Avrupa Ligi

Basketbolda THY Avrupa Ligi 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Rus ekibi Khimki'yi 71-67 yendi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 6. galibiyetini alırken, Khimki ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 8-3 önde geçti. Wanamaker, Nunnally ve Vesely ile sayılar üreten ev sahibi ekip, 5. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seri ile başlayan Khimki, Markovic ve Anderson'ın kaydettiği sayılarla 13. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 24-23. Muhammed Ali'nin üç sayı çizgisinin gerisinden, Guduric ve Datome ile boyalı alandan isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, 16. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 33-23. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 38-26 önde gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, Nunnally ve Wanamaker'in bulduğu isabetlerle farkı 17 sayıya çıkardı: 45-28. Gill ve Thomas'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Khimki, 25. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 45-37. Nunnally, Datome ve Ahmet Düverioğlu ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 58-48 üstün girdi.

Son çeyreğe Markovic ve Todorovic'in kaydettiği sayılarla 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 32. dakikada farkı 5 sayıya (58-53) düşürdü. Wanamaker ve Nunnally ile sayılar üreten sarı-lacivertlilere, Shved ve Todorovic ile karşılık veren Khimki, 38. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-65. Son bölümde Vesely ve Wanamaker ile isabetler bulan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 71-67 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), İlija Belosevic (Sırbistan), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 16, Nunnally 20, Datome 14, Thompson, Vesely 12, Melli, Guduric 2, Muhammed Ali 5, Ahmet Düverioğlu 2

Khimki: Jenkins, Shved 21, Anderson 13, Robinson 4, Monia 3, Vialtsev, Zaytsev, Markovic 11, Gill 9, Thomas 2, Todorovic 4

1. Periyot: 24-15

Devre: 38-26

3. Periyot: 58-48

5 faulle oyundan çıkanlar: 34.09 Jenkins, Anderson 39.44 (Khimki)