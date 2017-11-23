137 SiHA geliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın 2018 yılı bütçesine ilişkin sunumunda önemli bilgiler verdi. Türkiye’nin FETÖ, PKK, DHKP-C, El Kaide ve DEAŞ’a kadar uzanan geniş bir yelpazede terör örgütleriyle kararlı bir biçimde mücadelesinin sürdüğüne işaret eden Canikli, Suriye ve Irak’ta DEAŞ bahanesiyle pek çok yeri işgal eden PKK ile onun türevleri PYD/YPG’ye asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. ABD’nin PKK'ya verdiği silahların Türkiye’deki terör eylemlerinde kullanıldığını kaydeden Canikli, şöyle konuştu:

NATO’ya cevabımız olacak

* FETÖ İLE MÜCADELE:

* 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150’si general, 4 bin 630’u subay, 2 bin 168’i astsubay, bin 211’i uzman erbaş/sözleşmeli er ile 411 devlet memuru/işçi olmak üzere 8 bin 570 personel TSK’dan ihraç edildi. FETÖ ihanet şebekesiyle mücadele etmek milli bir görevdir, Türkiye’nin beka meselesidir. Böyle bir ihanetin ülkemizde bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaktayız.

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* RAKKA’DAKİ SKANDAL:

* PKK/PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ’lı teröristleri Rakka’dan tahliye etmesi, terör örgütleri arasında bir fark olmadığını ve kendi amaçları doğrultusunda her durumu istismar ettiklerini ve bu terör örgütlerinin aynı merkezden kumanda edildiğini çok açık şekilde göstermektedir.

* GÖZLEM NOKTALARI:

* Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugüne kadar 3 gözlem noktası tesis edilmiştir. Toplamda 12 gözlem noktası tesis edilecektir.

* TATBİKAT REZALETİ:

* Çirkin, temel değerlerle bağdaşmayan, vahim ve kabul edilemez nitelikte bir provokasyona imza attılar. Özellikle vurgulamak istiyorum, tarihimize, mirasımıza ve liderlerimize karşı yapılan bu saygısızlık, bu alçaklık, bu rezillik kesinlikle cevapsız bırakılmayacaktır.

* ÖRTÜLÜ AMBARGO:

* Önceki yıllarda çok rahatlıkla temin edebildiğimiz savunma sistemleri ve onların yedek parçalarını son yıllarda aynı ittifak içinde olduğumuz dost ülkelerden temin etmekte zorlandığımızı ve bunun örtülü ambargo şeklinde ortaya çıktığını da belirtmek gerekiyor.

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* KIŞLADA ZEHİR ÖNLEMİ:

* 2018’den itibaren bütün tedarik ihtiyacımızı öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan temin edeceğiz. Baharatlar Adalet Bakanlığı Cezaevleri İş Yurtlarından gelecek. Kamunun dahil olmadığı ürünleri alırken de ihaleye rafta ürünü olan bilindik firmaları çağıracağız. Yemek firmaları da bu malzemeleri kullanacak.

ORAYA MÜDAHALE EDERİZ

“Bu bilgiyi başta ABD olmak üzere ilgili bütün yetkililerle defalarca paylaştık. Gönderdikleri silah ve mühimmat 25-30 bin kişilik bir orduyu teçhiz edebilecek büyüklükte. ABD’nin Suriye’de resmi olarak 500 kişilik askeri varlığı var. Onların bir generalinin bir toplantıda 4 bin sayısını zikretmesi de sözkonusu. 4 bin bile olsa, onların ihtiyaçlarının çok üzerinde silah sevkiyatı olduğunu, burada bir mantıksızlık, tutarsızlık olduğunu keskin ifadelerle kendilerine aktarıyoruz. Aktarılan silahların ‘DEAŞ ile mücadele ya da kendi ihtiyaçları’ çerçevesindeki açıklamaları kesinlikle bu silahlanmayı izah edemiyor. Suriye’deki krizin önemli bir ayağı da Afrin’dir. PKK’nın olduğu her yer, teröristlerin bulunduğu her yer Türkiye açısından bir tehdittir ve aynı zamanda bir hedeftir. Bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

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137 SiHA geliyor

TF-X PROJESİ: Milli Muharip Uçak Projesi (TF-X) 2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanmasını sağlayacak. İlk uçuşun 2023’te yapılması planlanıyor.

* SİLAHLI HÜRKUŞ HAVADA: Temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-A’nın iki prototip uçağının kabulü yapıldı. Bunlardan biri silahlandırılarak Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi. İkincisinin teslimi yıl içinde yapılacak. 15 adet HÜRKUŞ-B uçağının ise yer testleri sürüyor. İlk uçuşlar Aralık 2017’de gerçekleştirilecek.

* 61 ATAK DAHA: 25 adet T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Kalan 61 helikopterin de teslimi planlanıyor. En modern milli sistemlerle donatılan, yakıt ve mühimmat kapasitesi artırılan yeni ATAK helikopterinin geliştirileceği ATAK-2 projesi de başladı. Ayrıca Turboşaft Motoru Projesi ile ATAK, stratejik İHA ve HÜRKUŞ’un motor ihtiyacı karşılanacak. Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında ise güvenlik birimleri ile Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan 109 adet T-70 helikopterinin üretilmesi planlanıyor. İlk teslimat 2021’de.

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* 112’Sİ SİLAHLI OLACAK: 15’i silahlı, 38 Bayraktar İHA’nın teslimatı yapıldı. Toplamda 112’si silahlı 151 İHA daha tedarik edilecek. TUSAŞ üretimi ANKA İHA projesi kapsamında 25’i silahlı 40 platform tedarik edilecek. 3 silahsız ve 2 de silahlı ANKA’nın teslimatı yapıldı.

* ALTAY TANKI: Testleri başarıyla tamamlandı. 250’si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı, yakın zamanda sonuçlanacak. Ayrıca yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip Ejder Yalçın, Cobra-2, Kirpi ve benzeri zırhlı araçlar yüksek yerlilik oranıyla üretilip hizmet veriyor. Maruz kaldığımız risk ve tehditler ile orantılı bir şekilde, hem caydırıcı hem de etkili silahlı bir güce sahip olmalıyız. Savunma sanayisinde temel hedef, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle Türkiye’yi savunma ve güvenlik alanında küresel oyuncu haline getirmek.