2 bin 700 kişiye elektronik kelepçe

Adalet Bakanlığı’nca 2005'te uygulanmaya başlanan denetimli serbestlik, suç işleyenlerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılması bakımından önemli rol üstlendi. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 50 bin 533 denetimli serbestlik kararı verildi. Hala 489 bin 561 kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanıyor. Bunlardan 301 bin 858’i adli kontrol kapsamındayken, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı devam eden ise 90 bin 757 kişi bulunuyor.

28 BİN KİŞİ TAKİBE ALINDI

Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ile toplum içinde izlenmesini, denetim altında tutulmasını sağlayan elektronik kelepçe uygulaması da 1 Şubat 2013’te başladı. Elektronik kelepçe ile 28 bin 450 kişi takib edildi. Bu sayı geçtiğimiz yıl Kasım ayında 23 bin 536’ydı.

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400’Ü FETÖ ŞÜPHELİSİ

Bir yılda 4 bin 914 kişinin takibi yapılırken, hala 400'ü FETÖ şüphelisi 2 bin 713 kişinin de izlenmesine devam ediliyor. Aynı anda 5 bin kişinin elektronik yöntemlerle denetim ve takibinin yapılabiliyor.

293 CEZAEVİ KAPATILDI

Bakanlık, son 15 yılda fiziki şartları yetersiz olduğu tespit edilen 293 cezaevini kapattı. Bununla birlikte 2017'de 9 cezaevi faaliyete geçirilirken, Bakanlık planında, 2018 yılında 38 cezaevinin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.