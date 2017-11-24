Kongre süreci devam eden AK Parti’de bir taraftan da 2019 yılında gerçekleştirilecek seçimler için hazırlık çalışmaları sürüyor. Seçim stratejisini netleştirmeye başlayan AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kapı kapı dolaşın’ talimatının ardından tabanda teşkilatları aracılığıyla mahallelerden başlayarak halkın nabzını tutacak. İlk olarak mahalle ve sokak temsilcileri takviye edilerek genişletilecek. Parti tabanının en kılcal damarı olan mahalle temsilciliklerinde yapılacak bu rötuştan sonra oluşturulacak ekip sahaya çıkacak. Partililer girmedik mahalle, sokak bırakmayacak. Seçmenle yakın ilişki kuracak olan ekip, vatandaşın beklentilerini not edecek. İstek ve öneriler raporlaştırıldıktan sonra parti genel merkezine sunulacak. Raporlar AK Parti’nin üst organı MKYK ve MYK’da değerlendirilecek. Çıkan sonuca göre seçim stratejisine yeni bir yön verilecek. Ekip, vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere AK Parti döneminde hayata geçirilen uygulamaları da anlatacak. Öte yandan il kongrelerinin startını veren AK Parti, aralık ayının ilk haftası Kars, Iğdır ve Ağrı kongrelerini yapacak. Erdoğan’ın da bu kongrelere katılması bekleniyor. AK Parti’nin ilk il kongreleri Bursa, Gümüşhane ve Bayburt’ta olmuştu.

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