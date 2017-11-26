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EĞİTİM

4 yeni fakülte kuruldu! İşte yeni fakülteler

4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu

"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu.

Haber MerkeziAA
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"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Buna göre, kurulan fakülteler ve üniversiteleri şöyle:
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
  • Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi,
  • Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesi,
  • Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi.

Atatürk Üniversite Rektörlüğüne bağlı Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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Gebze Teknik Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarihinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla kurulan, Türkiye'deki iki yüksek teknoloji enstitüsünden birisiydi. 22 Ekim 2014 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen yasa teklifiyle Gebze Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılmasına karar verildi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye'de yer alan bir devlet üniversitesi. 1773'te Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kuruldu.
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