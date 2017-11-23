GündemAdalet Bakanı Gülden Adil Öksüz açıklaması
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Adil Öksüz açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Adil Öksüz'ün Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu ve bunun kabul edildiği iddiasıyla ilgili "Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ama biz, 'Haberlerde Almanya'da olduğunu duyduk, bize iade edin' dedik. Mahkeme öyle bir karar verdi, biz de onu istedik" ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yapıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yapıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu ve bunun kabul edildiği iddiasıyla ilgili bir bilgi olmadığını belirterek, "Ama biz, 'Haberlerde Almanya'da olduğunu duyduk, bize iade edin' dedik. Mahkeme öyle bir karar verdi, biz de onu istedik." dedi.

Bakan Gül, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin ardından FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Öksüz'ün Almanya'dan iadesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Öksüz ile ilgili iade, yakalama kararları hepsiyle ilgili talepte bulunulduğunu bildirdi.

Adil Öksüz'ün Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu ve bunun kabul edildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Gül, "Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ama biz, 'Haberlerde Almanya'da olduğunu duyduk, bize iade edin' dedik. Mahkeme öyle bir karar verdi, biz de onu istedik." diye konuştu.

REKLAM

KAPAT

YUKARI