Adıyaman Valiliği basın açıklamalarını yasakladı

Adıyaman Valiliğinden, 30 gün süre ile valilik izni ve belirlenecek yerler dışında yapılacak basın açıklamalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde son günlerde milletin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdüren terör örgütlerinin zaman zaman anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar ettiği belirtildi.

Terör örgütlerinin, vatandaşları basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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