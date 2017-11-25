'Afetten zarar gören Antalyalılara yardım edilecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara 10 milyon lira yardım yapılacağını belirterek, "Yardım gelmeye, dağıtılmaya başladı." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Muratpaşa İlçesi 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen günlerde Antalya'nın batısında ciddi bir doğal afet olduğunu söyledi.

Bunun "tarihte görülmemiş bir doğal afet" olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, afet olur olmaz ilgili bakanların, valinin ve belediye başkanlarının bölgeye gittiğini, durumu yerinde görerek rapor hazırladıklarını aktardı.

Bu afet nedeniyle tarım sigortası sistemini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söylediklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

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"Afet olduğu akşam Cumhurbaşkanımızla uçaktaydık. Uçaktan da valimizi, belediye başkanlarımızı aradık, bilgi aldık. Gelen raporlar neticesinde Antalya'nın batısındaki afetten etkilenen hemşehrilerimize yardım etme kararı aldık. 10 milyon lira yardım yapacağız. Yardım gelmeye, dağıtılmaya başladı. Yine Başbakanımızla da görüştük, TARSİM dediğimiz sigorta sisteminin kapsamını genişleteceğiz. Her çiftçimiz, her ürünümüz sigortalı olacak. Doğal afet olduğu zaman vatandaşlarımız 'ne olacak?' demeyecek. Bu düzenlemeyi de tekrar gözden geçireceğiz. İyi, kötü günde Antalyalının yanında olacağız."