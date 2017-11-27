GündemAğrıda iki köyde kuş gribi karantinası başladı
AĞRI

Ağrı'da iki köyde kuş gribi karantinası başladı

Ağrı'da iki köyde hastalanan tavukların telef olması üzerine ve kuş gribi şüphesiyle İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından karantina uygulaması başlatıldı.

Haber MerkeziAA
Ağrı'da iki köy karantinaya alındı
Ağrı'da iki köy karantinaya alındı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki köyde hastalanan tavukların telef olması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt'te bazı tavuklar telef oldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine köylerde inceleme yaparak karantina uygulaması başlattı.

Yukarı Taşlıçay Köyü Muhtarı Şerif Demirkaya, bir hafta önce kanatlı hayvan ölümlerine rastladıklarını ve kuş gribi şüphesiyle durumu yetkilileri bildirdiklerini söyledi.

Köyde kapsamlı bir çalışma yapıldığını anlatan Demirkaya, "Köyde bulunan bazı kanatlı hayvanları toplayarak imha ettiler. Köyden numune aldılar. Şu an hiçbir sorun yok." dedi.

REKLAM

KAPAT

YUKARI