AK Parti Gençlik Kolları şehit öğretmenlerini unutmadı

AK Parti Gençlik Kolları, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmenlerin evlerini, okullarını ve kabirlerini ziyaret etti.
Tüm Türkiye'nin yüreğini burkan Necmettin ve Aybüke öğretmen, öğretmenler gününde unutulmadı.
AK Parti Gençlik Kolları, Necmettin öğretmenin Gümüşhane'deki, evini ve kabrini ziyarette bulunarak, babasının elini öpüp duasını aldı.
Aybüke öğretmenin de Çorum'daki kabrini ziyaret eden ekip Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde doğup büyüyen Şehit Necmettin Yılmaz öğretmen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yaparken okulların kapanmasının ardından memleketine gitmek üzere yola çıkmış, yolu PKK'lı teröristlerce kesilerek kaçırılarak şehit edilmişti.
Aybüke Yalçın öğretmen ise, Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 aylık öğretmenken daha 22 yaşında nice umutlarla geldiği görevinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti.