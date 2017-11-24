​AK Parti Gençlik Kolları Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmeni unutmadı AK Parti Gençlik Kolları şehit öğretmenlerini unutmadı AK Parti Gençlik Kolları, PKK'lı teröristlerce katledilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmenlerin memleketlerini ziyaret etti. Şehit öğretmenlerin kabirlerini ziyaret eden gruplar, öğretmenlerin görev yaptıkları ve kendi isimlerinin verildiği Şanlıurfa-Siverek Şehit Necmettin Yılmaz İlkokulu ve Batman Kozluk Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde de sınıflarına karanfiller bıraktı.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 17:36 Yeni Şafak