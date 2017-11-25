'Ana muhalefet kendi hayallerini millete dayatmaya çalışıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İşte bugün ana muhalefet, çeşitli ittifaklar kuruyorlar. Birçok şeyler söylüyorlar ama milletin onlara biçtiği yerden bir milim dahi yukarı çıkamıyorlar. 60-70 yıldır ona tek başına iktidar vizesi vermiyor." dedi.

Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile katıldığı AK Parti Dernekpazarı Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Siyasetin her zaman kendi gerçeğini dayattığın ancak nihayetinde mutlaka Hakk'ın ve halkın iradesinin tecelli ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu güzel ülke bunun en canlı örneğidir. İşte bugün ana muhalefet, çeşitli ittifaklar kuruyorlar. Birçok şeyler söylüyorlar ama milletin onlara biçtiği yerden bir milim dahi yukarı çıkamıyorlar. 60-70 yıldır ona tek başına iktidar vizesi vermiyor çünkü siyasetin gerçeklerine, milletin doğrularına kulaklarını tıkıyorlar. Kendi hayallerini, inançlarını millete dayatmaya çalışıyorlar. Milletin inancı, kimliği, hassasiyetleriyle barışmıyorlar. Siyasetin her kademesinde bu iş böyledir. Bir aşı yaparsanız tutarsa tutar, tutmadıysa hiç uğraşmanıza gerek yoktur, tutmaz. Bunun da takdiri Cenabıhakk'a, kararı da sadece millete aittir."

Bugün dünyada mazlumların ve sivillerin gözyaşlarının oluk oluk kan aktığını ifade eden Soylu, bunun yegane sebebinin birilerinin dünyayı hala kendi kafalarına göre şekillendirme arzusu olduğunu söyledi.

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"Her iki ülkeye de huzurunuzda başsağlığı diliyorum"

Soylu, Nijerya ve Mısır'da yaşananları örnek göstererek "İşte birkaç gün önce Nijerya'da, dün de Mısır'da gerçekten yüreklerimizi acıtan iki katliama şahit olduk. Camide namaz kılan insanları katlettiler, 235'e yakın sadece Mısır'daki kardeşlerimizi katlettiler. Allah orada şehit düşen kardeşlerimizin şehadetlerini mübarek eylesin. Her iki ülkeye de huzurunuzda başsağlığı diliyorum." dedi.

Bütün bunların sebebinin dünyada birtakım küresel güçlerin siyaset dışında planlar dayatması olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi: