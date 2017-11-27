Bakan Yılmaz TEOG yerine gelen sistemin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelen yeni sistemin detaylarına ilişkin bilgiler verdi.

Yeni sistemde soru sayısı değişti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte yapılacak merkezi sınava ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak" ifadesini kullandı.

Bakan Yılmaz, yeni sistemde açık uçlu soru sorulmayacağını açıkladı.

Yüzde 10 sınavla yerleşecek

Etüt merkezlerinin çoğaldığı, okul dışı kaynaklara öğrencilerin yönlendirildiği şikayetleri gelince sınavın baskısını zorunlu olmaktan çıkardıklarını belirten Yılmaz, "Yüzde 90 öğrencimiz kendi adresine dayalı, bölgesindeki okullara kaydedilecek. İsteyen öğrenci sınava girecek. Ancak öğrenci sayısı yüzde 10'a tekabül eden bir grubu sınavla öğrenci alan okullar statüsüne getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yılmaz, bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 180 bin öğrencinin olduğunu söyledi.

Şu anki ve geçmiş yıllardaki öğrencilerin tercihi dikkate alınırsa yüzde 12 gibi bir oranın imam hatibe gittiğini bildiren Yılmaz, meslek lisesini tercih eden öğrencilerin oranının da yüzde 40 olduğunu, gerisinin de Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okullara gittiğini ifade etti.

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20 bin öğretmen ataması

Bakan Yılmaz, "Şubat'ta 20 bin öğretmen ataması için duyuruya çıkacağız" şeklinde konuştu.

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