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Bartın'da yük gemisi sürüklendi: Mürettebat helikopterle kurtarıldı

Rusya'nın Rostov Limanı'ndan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen demir yüklü gemideki 6 mürettebatın helikopterle kurtarıldığı bildirildi.

Haber MerkeziAA
Gemi mürettebatı olay yerine gelen helikopterle kurtarıldı.
Gemi mürettebatı olay yerine gelen helikopterle kurtarıldı.

Bartın'da fırtına nedeniyle sürüklenen ve 6 kişilik mürettebatı helikopterle kurtarılan Rus kuru yük gemisi, İnkumu sahiline 500 metre açıkta bekletiliyor.

Rusya'nın Rostov Limanı'dan Bartın Limanı'na demir götüren Rus bandıralı 2600 grostonluk "Nefterodovz 29" adlı gemi, sabah saatlerinde limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İnkumu tatil beldesi açıklarına doğru sürüklenen geminin "SOS sinyali" vermesi üzerine Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca helikopter talep edildi. Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gemideki 6 Rus personel alınarak, Bartın Limanı'na getirildi.

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Burada sağlık kontrolünden geçirilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

13 gündür Bartın açıklarında 1,5 kilometre açıkta demir atarak bekleyen Rus bandıralı 2600 grostonluk "Nefterodovz 29" isimli gemi, kötü hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden 500 metre sürüklendi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından, geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kurtarılan mürettebat, Bartın Limanı'na getirildi.

"Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı"

Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi mürettebatının sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını ve herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi.

Dirim, "Olumsuz hava koşulları dün akşam başladı. Gemi bu sabah SOS verdi. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı. Şu an için sağlık durumları iyi. Gemi için tehlikeli bir durum da yok. Gemi personeline ve hepimize geçmiş olsun" dedi.

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Sürüklenen geminin mürettabatı kurtarıldı
OYNAT00:45
Sürüklenen geminin mürettabatı kurtarıldı
Karadeniz açıklarında sürüklenen Rus bayraklı demir yüklü gemide bulunan 6 kişilik mürettebat kurtarıldı.
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