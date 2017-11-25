Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım, 12 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinde Kerkük ve Tuzhurmatu'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini yeniden iletti.

Görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sözde referandum hakkında Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Başta DEAŞ ve PKK ile olmak üzere terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzey diyalog ve temasların yoğun şekilde sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

Başbakan İbadi, Irak'ın toprak bütünlüğüne verilen daimi destek için teşekkür ederken, iki ülke ilişkilerinin bölgenin istikrarı için önemini vurguladı.

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Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, 25 Ekim'de Türkiye'ye kritik bir ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşen İbadi'nin Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sınır kapısı kontrolü ve bölge güvenliği ele alınmıştı.

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OYNAT00:49 Erdoğan Irak Başbakanı İbadi ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti. El-İbadi'nin Ankara ziyaretinde görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek.

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