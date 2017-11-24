Başhekim ByLock'tan tutuklandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen başhekim tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kısa süre önce Akpınar Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Uzman Dr. C.K'nın kullandığı cep telefonu hattında ByLock tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet ettiği ve günlük Akpınar'a gelip gittiği öğrenilen C.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'daki ikametinde gözaltına alınan C.K, Kırşehir'e getirildi. Ekipler, C.K'nın evinde arama yaptı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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C.K'nın, yaklaşık 4,5 ay önce Akpınar Devlet Hastanesine uzman doktor olarak atandığı, daha sonra da başhekimlik görevine getirildiği öğrenildi.

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