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Bylock kullanıcısı firari avukat tutuklandı

Marmaris'te yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firarı avukat H.D. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Bylock kullandığı tespit edilen avukat çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber MerkeziIHA
Marmaris'te Bylock kullanıcısı firri avukat H.D. yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Marmaris'te Bylock kullanıcısı firri avukat H.D. yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris KOM Grup Amirliği tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İzmir Barosuna bağlı avukatlık yapan H.D. isimli şahıs tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 6 Kasım Pazartesi günü 3 örgüt üyesini kiraladığı araç ile kaçıran, firari şüpheli İzmir Barosuna bağlı avukatlık yapan H.D. isimli şahıs Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 23 Kasım Perşembe günü yakalandı.

  • Yapılan araştırmada ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan H.D.’nin bu kapsamda Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındı. H.D. daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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