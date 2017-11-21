Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzağı ABD'de kurdular

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti, TBMM Grup Toplantısı'nın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Dün yapılan seçimde önümüzdeki dönem için yeniden TBMM Başkanlığı'na getirilen İsmail Kahraman beyefendiyi tebrik ediyorum.

Gerçekten gerek Rize, gerek Bayburt, gerek Gümüşhane, bütün buralardaki il kongrelerimiz adeta birbirleri ile yarış halinde muhteşemdi. Heyecan yerindeydi ve gurur vericiydi. Rabbim bunları inşallah sahada da ev ev, kapı kapı, bu çalışmanın devamını bize nasip etsin diyorum. Performansı arazide de ortaya koyacağız.

Rıza Sarraf davası

17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular. Birileri hala FETÖ'nün ağzı ile itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi onlara verilen rolü oynamaktır. Aynı çevreler hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hala tiyatro, kontrollü darbe diyebiliyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir.

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Kızıl Elma 2023

Biz gerçek düşmanlarımızla baş ederiz bizi asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarımız değil bize asıl darbeler onlarla hareket eden zahirde bizimle görünen alçaklardan geliyor. Meşhur sözdür 'Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş' devletimize ve milletimize yönelik saldırıların çoğunun gerisinde bir şekilde ülkemizle bağlantılı çevreleri görmekten üzüntü duyuyoruz. Türkiye bunları geçecek güçtedir. Şimdilik Kızıl Elmamız ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük on ekonomisi haline gelmektir.

OYNAT 00:42 NATO skandalına ‘tezgah’ iması yapan CHP’ye sert cevap TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO tatbikatındaki skandala 'tezgah' iması yapan CHP'ye sert tepki gösterdi.

Dünyaya Türkiye gösterdi

Amerika'nın bölgemizde izlediği politikanın yanlışlığı konusundaki endişemizi her defasında paylaşıyoruz. DEAŞ'ı temizlediğinizi söylüyordunuz, hala silah yüklü TIR'lar niçin Suriye'ye geliyor. Hala bu niye devam ediyor. Siz bu silahlanmayı hangi ülkeye karşı yapıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz? Dert başka. Neyin ne olduğunuz biliyoruz, ona göre de adımlarımızı atacağız. Kimse bu senaryolar karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı oturmasını bekleyemez. Yıllardır adeta yenilmez bir canavar gibi takdim edilen DEAŞ'ın, sahada sergilenen tüm kirli ayak oyunlarına rağmen aslında ne kadar kof bir yapı olduğunu dünyaya gösteren Türkiye olmuştur.

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Artık DEAŞ Suriye ve Irak'tan neredeyse tamamen atılmıştır. Bu ülkelerin haritalarına bakıldığında ne toprak bütünlüğü ne de barış ve huzur açısından bir ilerleme olmamıştır. Esed rejimi hala yerli yerinde durmaktadır. Çok şey söylenmiş ama hiçbir netice ortaya konmamıştır. Öyleyse bu coğrafyada bu kadar neden dökülmüştür? Bunun üzerine durmıyacakmıyız. Mesele terör, demokrasi ya da mazlumların haklarının korunması değildir.

Mesajımız şudur...

Bölgemiz terör örgütleri bahanesiyle yeni bir dizayna tabi tutulmaktadır. Biz ne kendimizin ne de komşularımızın böyle bir muameleye tabi tutulmasına göz yummayacağız. Irak ve Suriye sınırı ile bu iki ülkeye en yakın ülke biziz. Türkiye'yi küçümseyenler, tehdit edenlere mesajımız şudur: Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan.

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Saldırılar aptalların değil, ancak alçakların işi olabilecek mahiyettedir.





Türkiye 2010'dan özellikle de 2013'ten itibaren bölgemizle ilgili senaryolar gereği belirli istikamete itilmeye çalışıldığında birileri kendi dünyalarında teslimiyet bayrağını çekmişti. Biz oyunu gördük ve milletimizle mücadele etme kararı aldık. Her şeyi denediler ama Türkiye'yi teslim alamadılar. Şimdi işi ülkemizi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya, köşeye sıkıştırmaya, lekelemeye ve kendi istedikleri yöne itmeye çalışıyorlar. Saldırılar aptalların değil, ancak alçakların işi olabilecek mahiyettedir. Biz bu mesajların anlamının gayet iyi farkındayız. Ülkemize yönelik sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi amaçlar apaçık ortadadır. Sanıyorlar ki her şey kağıt üstündeki gibi yürüyecek. Öyle olmayacağını Türkiye defalarca gösterdi.

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OYNAT 00:24 Erdoğan küçük kıza böyle cevap verdi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Toplantı sırasında küçük bir kız Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslenince Erdoğan konuşmasını kesip 'Efendim' şeklinde karşılık verdi.



