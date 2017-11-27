Cumhurbaşkanı'na hakaret eden öğretim üyesi açığa alındı

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emre Başçı hakkında, kutsal değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emre Başçı'nın sosyal medya hesabından bütün dinlerin ortak değerlerinden olan Hz. İbrahim ve onunla başlayan Kurban ibadetini aleni şekilde aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanarak toplumun kutsal değerlerine inanç ve örfüne hakaret ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Başçı'nın ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da asılsız isnatlarda bulunarak, şahsına hakaret içeren ifadeler kullandığını belirten Erkan, söz konusu öğretim üyesinin her iki hususta da toplumun birlik ve bütünlüğüne, dini, manevi ve ahlaki değerlerine hakaret ve iftira ederek anayasal suç işlediğini vurguladı.

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"Bu saygısız, seviyesiz ve çağ dışı ifadeleri nedeniyle adı geçen öğretim üyesi hakkında üniversitemiz nezdinde soruşturma açılmış ve soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır." diyen Prof. Dr. Erkan, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bilimsel faaliyetleri yanında bizi biz ve bir yapan milletimizin milli ve manevi değerlerine, devletimizin bekasına katkı sağlayacak anayasal görevlerini yerine getirirken, bu tür seviyesiz sorumsuz ve ahlak dışı tavırlara asla müsaade etmeyecektir."