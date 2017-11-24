Politika haberleri - Dışişleri'nden 'Dünya Müslüman Alimler Birliği' açıklaması Dışişleri'nden 'Dünya Müslüman Alimler Birliği' açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin, “terör örgütü” olarak ilan edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin, mesnetsiz suçlamalarla “terör örgütü” olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 19:03 AA