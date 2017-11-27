E-Okula nasıl giriş yapılır: E-Okul yazılı sonuçlarını öğrenme

E-okul sistemi öğrenci ve veliler için büyük kolaylıklar sağlayarak istedikleri bilgilere erişmelerini sağlıyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, okul müdürlüğünce yapılan işlemlerin elektronik ortama taşınması esasından yola çıkılarak geliştirildi. E-Okul tamamen internet üzerinden çalışan bir sistem. VBS'ye giriş yapılarak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir.

E-Okul uygulaması nasıl başladı, ne zaman kuruldu?

E-Okul projesi pilot olarak seçilen 5 büyük ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Eskişehir’de “E-Kayıt” başarıyla sonuçlandı. 277 bin 591 öğrenci evine en yakın okula yerleştirildi. E-Kayıt projesi, “E-Okul” için tasarlanan sistemin pilot çalışma zeminini oluşturdu. Yazılım ve donanım ihtiyaçları çalışma sonucuna göre revize edilerek “E-Okul” sistemi 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren tüm ilköğretim okullarında aynı anda uygulamaya başlandı.

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Ocak 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen E-Okul projesi günümüzde öğrenci velileri tarafından çok sık kullanılmaktadır. Veliler bu sistemle birlikte okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılan bireysel ve toplu duyurulara ulaşarak, sistem üzerinden öğrencinin okuldaki yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi (VBS) nedir, E-Okul VBS Nasıl Kullanılır?

Öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için geliştirilen sistem, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme giriş sağlanabiliyor. Web üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlar da mobil olarak da kullanılabiliyor.

E-Okul uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Öncelikle internetten E-Okul sayfasına girerek aşağıdaki görselde görülen “Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C. kimlik numarası, öğrenci okul numarası” yazan alanlara gerekli bilgiler eksiksiz yazılarak siteme girilebiliyor.

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E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi giriş sayfası.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş tamamlandıktan sonra öğrencinin sınav ve proje bilgilerine “Sınav Tarihleri ” butonunu tıklayarak erişilebiliyor.

E-Okul veli işlemleri ekranı.

Öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerine E-Okul üzerinden erişim

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine üzerinden öğrenciye dair not bilgileri de rahatlıkla görülebiliyor. “Not Bilgisi” butonunu tıklandığında bütün not bilgilerinin dökümü alınabiliyor.

Not bilgileri ekranı.

Öğrenciye dair devamsızlık bilgisini de “Devamsızlık Bilgisi” butonunu tıklayarak takip edilebiliyor.

Devamsızlık bilgileri ekranı.

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Nakil, yerleştirme ve sınav bilgileri

E-okul Veli Bilgilendirme Sisteminde öğrenciye dair nakil işlemleri “Nakil Durumu” butonunu tıklayarak takip edilebiliyor.

E-okul veli işlemleri sayfası.

E-okul üzerinden öğrencinin sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçları da anlık olarak görülebiliyor.

8383 MEB Mobil Bilgi Servisi: Öğrenci bilgileri cebinizde





MEB Mobil Bilgi Servisi öğrenciyle ilgili bütün bilgilerin cep telefonu üzerinden takibini sağlıyor. Öğrencinin bilgileri kısa mesaj yoluyla sisteme kaydedilen cep telefonuna iletiliyor. Bu uygulamanın aylık ücreti 2,5 TL

8383 MEB Mobil Bilgi Servisi

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E-Okul VBS sayesinde, öğrencinin devamsızlığı, sınavdan almış olduğu notlar, haftalık ders saatleri ve okul yönetimiyle iletişime zamandan ve mekandan tasarrufa geçilerek veli tarafından gerçekleştirilebiliyor.



