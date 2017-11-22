Norveç’te Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “düşman” hedef olarak işaretlendiği NATO tatbikatını deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt’un savcılığa bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında savcılık, Genelkurmay Başkanlığı’ndan bilgi belge talebinde bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO’nun Norveç’teki Trident Javelin (Üç Uçlu Mızrak) Tatbikatı’nda Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefe konulduğu skandalla ilgili soruşturma başlatmıştı. Skandalın yankıları sürerken, savcılığın yürüttüğü soruşturma derinleştirildi.

O SUBAY SKANDALI ANLATACAK

Tatbikat 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılırken, skandal olay 13 Kasım’da yaşandı. Türkiye’yi ayağa kaldıran olayı da FETÖ’nün askeri casusluk kumpası mağdurlarından Binbaşı Ebru Nihan Bozkurt deşifre etti. Soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Bozkurt ile ismi açıklanmayan bir Türk subayının ‘bilgi sahibi sıfatıyla’ dinleneceği öğrenildi. Bozkurt’un, skandalı nasıl fark ettiği ve Türk yetkilileri nasıl haberdar ettiği gibi konularda bilgisine başvurulacağı belirtildi.

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BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Savcılığın ayrıca Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne de bir yazı yazarak skandalla ilgili ellerinde bulunan bilgi, belge ve dokümanları istediği öğrenildi. Skandalın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg özür dilemiş ve komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını, hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin de işine son verildiğini ifade etmişti. Kürt kökenli olduğu belirtilen personelin, kimliği ve bağlantılarının da mercek altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca ‘Recep Tayyip Erdoğan’ adlı sahte hesap ve bu hesabı açan kişiyle ilgili de çalışma yapıldığı ifade edildi.

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