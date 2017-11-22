FETÖ'nün TSK yapılanma operasyonu: Tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i daha tutuklanırken, cezaevine gönderilenlerin sayısı da 10'a yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, Sivas merkezli 17 ilde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 albay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 yarbay savcılık tarafından salıverildi. 1 üsteğmen ve 1 teğmen de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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4 şüphelinin işlemleri devam ediyor

Gözaltındaki 4 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor.

Operasyon kapsamında 14 Kasım Salı günü 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 4'ü muvazzaf 7 albay, 1 yarbay ve 1 sivil memur tutuklanmış, 1 yarbay, 1 yüzbaşı ve 1 üsteğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 emekli subayın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.