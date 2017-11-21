FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama daha

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan, 6'sı daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, Sivas merkezli 17 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 yarbay, 2'si muvazzaf 5 albay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir yüzbaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Operasyon kapsamında, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen iki albay ile bir sivil memur tutuklanmış, bir yarbay ile bir üsteğmen de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 emekli subayın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.