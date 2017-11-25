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HATAY

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hatay’da yapılan terör operasyonunda 10 DEAŞ mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.

Haber MerkeziIHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütleri ile irtibatlı şahısların tespiti, deşifresi ve çatışma bölgelerine geçişlerinin engellenmesine yönelik Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında,Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde yapılan operasyonda yabancı uyruklu 10 DEAŞ üyesi şüpheli, sınır ötesi çatışma bölgelerine gidemeden yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.

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