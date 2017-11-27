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İSTANBUL

İBB'den İETT'deki genel müdür değişikliği açıklaması

İBB İETT'deki genel müdür değişikliğine ilişkin açıklama yaptı

İBB tarafından İETT'deki görev değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir buçuk yıldır İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek" ifadeleri kullanıldı.

Haber MerkeziAA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek." açıklamasında bulundu.

İBB'den İETT'deki görev değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, İETT'de görev değişikliğine gidildiği belirtilerek, Arif Emecen'in yerine kurumda genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ahmet Bağış'ın atandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bir buçuk yıldır İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek." denildi.

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