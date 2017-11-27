İBB'den İETT'deki genel müdür değişikliği açıklaması İBB İETT'deki genel müdür değişikliğine ilişkin açıklama yaptı İBB tarafından İETT'deki görev değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir buçuk yıldır İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 19:23 AA