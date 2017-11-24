İbiş: Baykal'ın yurt dışında fizik tedavi görmesi uygundur

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yoğun bakımdan çıkacak duruma gelen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ailesinin de talebi üzerine yurt dışında fizik tedavi uygulaması yapılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde doktorlarla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz Baykal'ın hastanede tedavi süresinin 40 gün olduğunu hatırlatarak, genel durumunun iyi ve şuurunun açık olduğunu bildirdi.

Baykal'ın, zaman, mekan ve konu oryantasyonunun iyi düzeyde olduğunu, konuşup, yazdığını, gündemi takip ettiğini belirten İbiş, "Deniz Bey'in hareketleri iyi durumda. Kendisine her gün fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor. Kısacası Deniz Bey, yoğun bakımdan çıkacak duruma geldi. Bu bizim için güzel bir sonuç, hepimiz için sevindirici de bir haber." diye konuştu.

REKLAM

Nakledilinceye kadar Deniz Bey yoğun bakımda tutacağız

Yoğun bakımdan çıkıştan sonraki süreçte fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yoğun bir şekilde yapılması gerektiğine dikkati çeken İbiş, "Bu noktada ailenin de talebi üzerine yurt dışında bu uygulamaların yapılması konusu bizim tarafımızdan da uygun görüldü. Bu yönde bazı merkezlerle görüşmeler sürdürülüyor. Sanıyorum bir hafta 10 gün içerisinde en geç, o süreçte tamamlanmış olacak. Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamasının yurt dışında devamı bu şekilde sağlanmış olacak. Tabii ki nakledilinceye kadar Deniz Bey yoğun bakımda tutacağız." ifadelerine yer verdi.

Baykal'ın yoğun bakımlık bir tedaviye ihtiyacının olmadığını dile getiren İbiş, ziyaret yasağının devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. İbiş, doktorlarla birlikte kendisiyle yaptıkları son görüşmede basın toplantısına gideceklerini söylemesi üzerine Baykal'ın, bütün basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür ettiğini, selam ve sevgilerini ilettiğini aktardı.

REKLAM

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş

Baykal'ın tedavi sürecinde yer alan bütün ekibe teşekkür eden İbiş, "Hastanemizdeki ekibimize özverili çabaları ve uğraşları için teşekkür etmek istiyorum. Ailesine teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu süreçte uyumlu bir iş birliği gösterdiler. En büyük teşekkür de Deniz Bey'e. Gerçekten tüm tedavi süreçlerine çok uyumlu destek verdi. Bu güzel sonucun elde edilmesinde onun da büyük katkısı var." şeklinde konuştu.

İbiş, basın mensuplarına da sadece hastaneden aldıkları bilgileri kamuoyuyla paylaştıkları ve spekülasyonları önledikleri için teşekkür etti.

"Yoğun bakım yapılmıyor"

Açıklamasının ardından soruları da cevaplayan İbiş, Baykal'ın yoğun bakımdan ne zaman çıkacağına ilişkin soru üzerine "Şu anda yoğun bakımdan çıkmış durumda. Yoğun bakım yapılmıyor. Yoğun bakımlık bir tedavisi yok ancak biz özellikle yoğun bakım ünitesinde tutuyoruz. Çünkü ziyaret kesinlikle yasak. Enfeksiyonlara karşı korumak için hem de yoğun bir ziyaret trafiğinin onun tedavisini aksatacağını düşünüyoruz. O nedenle yoğun bakım ünitesinde tutacağız Deniz Bey'i." açıklamasında bulundu.

REKLAM

"Fizik tedavi için ne kadar bir süre öngörülüyor?" sorusu üzerine de İbiş, "Bu tabii ki hastanın uyumuna göre değişebiliyor. Ama toplam fizik tedavi uygulaması 2 aylık bir süreç olarak arkadaşlar tarafından söyleniyor. Ama bu hastadan hastaya da değişiklik gösterebiliyor. Ben Deniz Bey'de o sürenin çok uzamayacağını düşünüyorum." dedi.

İbiş, bir başka soru üzerine de Baykal'ın fizik tedavinin maksimum etkisini 2 ay içerisinde göreceğini kaydetti.

"Tedavi sonrası için şu anda tespit edilen bir kalıcı hasar durumu var mı?" sorusuna İbiş, "Şu anda Deniz Bey’in sol tarafında kuvvet kaybı var. Onun dışında önemli bir nörolojik anormallik yok. Diliyoruz ki o bölgede de kuvvet kaybı minimuma indirilsin bu fizik tedaviyle beraber. Ayrıca tabii ki bu 40 günlük yatış süreci içerisinde genel kas güçsüzlüğü de söz konusu olabiliyor. Onu da tekrar kazanması sağlanacak bu fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıyla." ifadesini kullandı.

REKLAM