İftiraya 1,5 milyonluk dava açıldı

Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

MECLİS'TE SÖYLEDİ

Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurusunda, Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım’da partisinin grup toplantısında, Erdoğan’a yönelik “Sevgili Erdoğan, çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun?” şeklinde sözler sarf ettiğini belirtti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin Erdoğan’ın “çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşüren aşağılayıcı” ifadeler olduğu belirtildi.