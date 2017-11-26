Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması”nda konuştu. Mısır’da camiye düzenlenen saldırıyı kınayan Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi: “Mısır’daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında ibadet ederken insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet’e sığar. Bu vesiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyorum ve Mısır halkına da başsağlığı diliyorum. Türk milletinin duası ve desteği kardeşlerimizle beraberdir.

TÜRKİYE’NİN İNSAN KAYNAĞI HAZİNESİ

Türkiye’nin 160 ülkeye yayılmış 150 bin civarında Türkiye mezunu var. Bu insan kaynağı hazinesi, Türkiye’nin kardeş coğrafyalarla nasıl bir bütün olduğunu, dostluk köprüleri kurmadaki tarihi başarısının güzel bir örneğidir. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından son derece hassas ve çalkantılı bir dönem geçiliyor. Bugün artık dünyanın hiçbir ülkesinin, diğer ülkelerdeki olaylardan, gelişmelerden kendini ayrı tutamaz.

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OLAYLARA GÖZÜMÜZÜ KULAĞIMIZI KAPATAMAYIZ

Yaşanan olaylara gözümüzü, kulaklarımızı kapatamayız. Çünkü sonuçları eninde sonunda geliyor, sizi de buluyor sizi de etkiliyor. Afrika’daki yoksulluk, Suriye ve Irak’taki iç savaş istikrarsızlık, Myanmar’daki, Bangladeş’teki mülteci sorunu, dünyayı saran terör belası bunun en somut örnekleridir. Artık şunu iyi görmemiz lazım: Orta Afrika bölgesinde yaşanan dini temelli çatışmalar, Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık ve kıtlık, Avrupa’da yükselen radikal ırkçı akımlar, Orta Doğu’da oynanan kirli oyunlar, Avrupa sahillerine mülteci teknelerinden dökülen cansız bedenler, Türkiye’nin bir gerçeği haline geldi.

26. BÜYÜK ÜLKE MÜLTECİLER

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Düşünebiliyor musunuz bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki dünyanın 26. büyük ülkesi; mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiçbirini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. O halde dünyayı yönetenler, BM çatısı altındaki ülkeler, çok daha fazla sorumluluk almalı, olayları, sorunları çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp, iş birliğine daha çok yönelmelidir.

Binali Yıldırım, programa katılan ve 60 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Lübnanlı Ali Çelebi’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür plaketi verdi.

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ORTADOĞU’DA KALICI İSTİKRAR YOK

Ortadoğu’da kalıcı bir istikrardan adeta bahsetmek mümkün olmadığı gibi Afrika’da da sorunlar tam anlamıyla aşılmış değil. Biz istiyoruz ki gençler afet, savaş, istikrarsızlık, iç çatışmalara maruz kalarak kayıp nesiller haline gelmesin. Her sene dünya çapındaki 5 bin uluslararası öğrenciye objektif kriterlerle burs verirken, bu miktarın yüzde 70’ten fazlasını yükseköğretime erişme imkanı kısıtlı olan ülkelere tahsis ediyoruz. Böylece küresel fırsat eşitliğinin de önünü açmış oluyoruz. Türkiye’nin bütün çabası, gençlerimize üniversite öğretimi sağlamaktır.”

İbadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki sözde referandum hakkında Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

YAKIN İŞBİLİĞİ DEVAM EDECEK

Başta DEAŞ ve PKK ile olmak üzere terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzey diyalog ve temasların yoğun şekilde sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı. Başbakan İbadi, Irak’ın toprak bütünlüğüne verilen daimi destek için teşekkür ederken, iki ülke ilişkilerinin bölgenin istikrarı için önemini vurguladı.

İngiltere yolcusu

Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakan Theresa May’in davetine icabetle, 26-27 Kasım 2017 tarihlerinde İngiltere’yi ziyaret edeceği bildirildi. Başbakan May’le yapılacak görüşmede, ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB’yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi. Başbakan Yıldırım’ın, ziyareti vesilesiyle Türkiye ve İngiltere’den önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla buluşacağı, basın mensuplarıyla da bir araya geleceği aktarıldı. Ayrıca, Yıldırım’ın, Uluslararası Denizcilik Örgütü’yle (IMO) de çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedildi.