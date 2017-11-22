İnternet oyunu ölümüne neden oluyordu

Olay İstanbul Maltepe'de geçen cumartesi saat 17.00 sıralarında yaşandı. Eray Ç. birçok çocuk gibi dünyanın en çok oynanan oyunlarından Minecraft oynuyordu. O sırada anne ve babası evde değildi.

Kendisiyle ilgilenen babaannesi de eve gelen misafirleri uğurlamak için kapı önündeydi. Sabah gazetesinin haberine göre o sırada evin balkonunda oynayan Eray Ç., Minecraft'ta gördüğü salıncağı kemerle deneyerek oynamak istedi. Kemeri balkona astı ve oynamaya başladı.

Dengesini kaybedince boynuna dolandı

Dengesini kaybeden Eray'ın boynuna, balkona astığı kemer dolandı ve küçük çocuk kemere asılı kaldı. Camdan bakan komşuları hemen babaannesine seslendi. Eray, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Eray, Acil Servis'te doktorların cansiperane müdahaleleri sonucu yeniden yaşama tutundu. Eray Ç.'nin babası Gazi Ç. "Elindeki kemeri oyuncak olarak kullanıp oynamak istemiş. Balkonun zemini de mermerdi. Dengesini de kaybedince böyle bir şey olmuş" diye konuştu.