Işık hızında darbe!

Aziz Onur’un o gece Kara Kuvvetleri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’nde olduğu güvenlik kameralarınca da tespit edilmişti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında devletin tüm imkanlarını seferber ederek halkına kurşun sıkan FETÖ’cülerin, bir rezaleti daha ortaya çıktı. FETÖ’cülerin 15 Temmuz'da ‘sıfır hata’ için ‘ışık hızında internet’ talebinde bulunduğu belirlendi. FETÖ’cü komutanların 15 Temmuz'da uyguladıkları planlara Yeni Şafak ulaştı.

00.13’TE TURKCELL’E YAZDILAR

Darbeciler ilk olarak 23.20’de medya kuruluşlarına Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi mail adresinden ‘yönetime el koyduk’ ifadelerinin yer aldığı bir e-posta yolladı. Darbeciler, bu e-postadan 53 dakika sonra ise kalkışmanın sorunsuz ilerlemesi için Turkcell ile iletişime geçti. Turkcell’e 00.13’te Binbaşı Aziz Onur tarafından gönderilen mailde, “Genelkurmay Başkanlığı internet çıkış hızımızı 1 Gbps seviyesine artırılmasını talep etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

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ANLIK İZLEMEK İSTEDİLER

Turkcell’e ‘Genelkurmay Bilgi Sistemleri Dairesi Nöbetçi Heyeti’ imzasıyla saat 00.13’de gönderilen mail ile ‘ışık hızında internet’ talebinde bulunan darbeciler, bu sayede internet hızında yaşanacak tüm olası aksaklıkları ortadan kaldırmayı hedefledi. FETÖ’cüler, TRT web üzerinden darbe girişiminde yaşananları anlık olarak tüm Türkiye’ye yaymayı amaçladı. FETÖ’cülerin internet artırımı talebinin yaşandığı saniyelerde Türkiye, TRT ekranlarından Tijen Karaş’ın sesinden korsan darbe bildirisine tanıklık etti.

‘KIŞLANA DÖN’ ÇAĞRISI

Artırım talebine Turkcell’den red yanıt gelirken, asker hattı kullanan ordu personelinin tamamına, “Peygamber

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Ocağı şanlı Türk ordusunun aziz evladı: kanunsuz emri yerine getirmek kanunsuzdur ve suçtur. Şu an bu kalkışmaya katılanlar anayasal suç işlemektedir. Bu oyunun içinde bilmeden yer alıyor isen vatana ihanet içinde olan ve kaybetmeye makhum bu emir komuta zincirden çık ve devletin tanında yer al. Kışlana dön” mesajını yollamıştı.