İskenderun sahili kirlilikten arınıyor

Sokak ve caddeleri kirleten çöpleri toplayan İskenderun Belediyesi Park-Bahçe Müdürlüğü ekipleri şimdi de sahile el attı.

İskenderun Belediyemizin Temizlik İşleri, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahil bandında kuvvetli rüzgâr sonrası oluşan kirliliği önlemek için temizlik çalışması yapıyor. Sokak ve caddeleri kirleten çöpleri toplayan İskenderun Belediyesi Park-Bahçe Müdürlüğü ekipleri şimdi de sahile el attı. Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Ekiplerimiz çevrenin temizliği konusunda gereken hassasiyeti gösteriyor” dedi.